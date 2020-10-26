Пациентов с положительным тестом на COVID-19 могут выписать из больницы в Челябинской области

Первый вице-губернатор Ирина Гехт пояснила, что для этого достаточно положительной динамики состояния.

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Жители Челябинской области продолжают атаковать СМИ вопросами, связанными с лечением и профилактикой коронавирусной инфекции. В частности, часто задаваемым вопросом в последнее время стала выписка людей с положительным анализом на коронавирус без долечивания. Одна из подобных историй имела место в селе Долгодеревенское. Родные выписанного пациента, опасаясь за свое здоровье — ведь находится в контакте с коронавирусным больным равно подвергать себя самих риску заболеть, — не знали, как реагировать и вести себя дома.

Ситуацию разъяснили первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова в ходе ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы можем выписать пациента с положительным анализом, единственное, что на работу человек может выйти только с двумя отрицательными. Большинство людей мы выписываем с остаточными пневмониями, с достаточно большими поражениями, но мы видим динамику улучшения анализов. Это совершенно нормальная практика, никто не выпишет, если нет этой динамики. Дома, конечно, необходимо обеспечить изоляцию этого пациента. Но держать сегодня на больничной койке пациента, который показал улучшение своего состояния, нет такой возможности, вы видите, какое количество людей болеет, помощь нужно оказывать тем, кто в ней нуждается в этот момент», — отметила первый заместитель губернатора.

Замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова добавила, что методические рекомендации Минздрава Российской Федерации изначально предполагают наблюдение пациентов с ПЦР-положительными анализами на дому.

«То есть отправка на долечивание на дому пациента с ПЦР положительным — это абсолютно в рамках нормативно-правовой базы. У нас, кстати, разработана памятка, и мы выкладывали ее в публичное пространство, как ухаживать за родственником, у которого ПЦР-положительный анализ, как обеспечить быт этого пациента на дому», — прокомментировала Виктория Сахарова.

Для того чтобы зафиксировать положительную динамику состояния, не обязательно проводить пациенту исследование на КТ. Достаточно рентгена и общего анализа крови, которые покажут, что ушли острофазовые воспалительные процессы. Еще одним очень важным показателем для отправки пациента на долечивание домой является отсутствие потребности в дополнительном кислороде.



