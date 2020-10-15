В Челябинской области за прошедшую неделю выявлено более 4 тысяч внебольничных пневмоний

В структуре заболевших 98,4% — взрослые.

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Число внебольничных пневмоний в Челябинской области за прошлую неделю составило 4 466 случаев. Об этом сегодня, 15 октября, заявил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. Показатель, по его словам, составил 136 человек на 100 000 населения, что на 15% выше уровня предыдущей недели и в восемь раз выше среднего многолетнего уровня.



«Взрослое население в структуре заболевших составило 98,4%, среди детей показатель составил 0,1 на 100 000 населения. Самый большой уровень внебольничных пневмоний был отмечен на 30-й неделе, затем мы находились в зоне очень благоприятной, шло снижение, и, последние три недели у нас идёт прирост, за сегодняшний день у нас самый большой прирост по внебольничным пневмониям»,— заявил на совещании по коронавирусу главный санитарный врач Анатолий Семенов.

Озвучил Анатолий Семенов и цифры по заболеваемости коронавирусом за сентябрь, которая составила 136 на 100 000 населения. По словам главного санитарного врача, 10,9% ковид-пневмоний приходится на возраст 18 — 29 лет, 32,5% — на возраст 30 — 49 лет, 27% — на возраст 50 — 64 года и 26% — на 65 лет и старше. Среди инфицированных 29% мужчин и 70% женщин.

«Первое место по заболеваемости, по социальной структуре занимают рабочие и служащие. Если летом мы больше отмечали рабочих, то сейчас присоединяются служащие офисов и организаций. По месту заражений хотелось бы выделить, что завозные случаи у нас регистрировались больше всего на позапрошлой неделе, на этой неделе было снижение»,— добавил Анатолий Семенов.

Более всего прирост идёт по заражениям внутри семьи, подчеркнул главный санитарный врач. В то же время, по группе «Контакт не установлен» наблюдается снижение. Отметим, что в этот список попадают такие источники заражения как магазины, общественный транспорт и другие. Рассказал Анатолий Семенов и об очаговых случаях коронавируса в регионе.

«По очаговости: на прошедшей неделе не было зарегистрировано крупных очагов. Всего, за период неблагополучия зарегистрировано 942 множественных очага, из них 77 были объектовыми, на которых пострадало 917 человек, 871 был домашний очаг. В среднем, на каждый очаг приходилось по два случая, это 49,5%. 32% были в три случая и другие»,— добавил на совещании главный санитарный врач.

В школах Челябинской области с 1 сентября ведётся мониторинг. За это время был зарегистрирован 191 занос среди учащихся и 203 — среди педагогов. У 7% детей в течение заболеваемости зафиксированы пневмонии, 42% — признаки ОРВИ, 51% — бессимптомные. Противоположные данные среди педагогов: 73% дают пневмонии, 23% — ОРВИ и 4% — бессимптомных.

В заключении Анатолий Семенов подчеркнул, что самым эффективным и доступным инструментом профилактики коронавируса по-прежнему являются маски. Он отметил, что в регионах, где соблюдается масочный режим самая низкая заболеваемость. Помимо прочего, главный санитарный врач заявил, что за нарушение меры в области будут закрывать магазины. Напомним, недавно Росоптребнадзор на две недели остановил работы торговой точки в Магнитогорске.