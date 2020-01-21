На электронные квитанции за электричество предлагают перейти южноуральцам

Юридическая сила у них будет такая же, как у бумажных, а вот потерять их будет сложнее.

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Жителям Челябинской области предлагают отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию, «Уралэнергосбыт» может присылать их на электронную почту потребителя. Для того, чтобы перестать получать традиционные квитка за свет, необходимо активировать эту функцию в личном кабинете на сайте компании.

После регистрации необходимо будет подтвердить электронную почту, а в способах доставки документа поставить галочку в графе «Получать счета на e-mail». После этого счета будут слать на электронную почту, указанную при регистрации в личном кабинете, в первых числах каждого месяца.

Кроме того, уже зарегистрированные в личном кабинете потребители в разделе «История» смогут скачать электронные платежки. В случае возникновения каких-либо споров эти документы будут иметь такую же юридическую силу, что и распечатанные на бумаге.

«Надеемся, что новый функционал будет востребован. Электронная квитанция не может запоздать или потеряться, она всегда доступна на вашей почте или в личном кабинете точно в срок. Также отказ от бумажных носителей в пользу электронных — это небольшой вклад каждого в сохранение природных ресурсов нашей страны», — прокомментировал генеральный директор компании Александр Батраков.

Проще в личном кабинете и добавить дополнительного абонента. Для этой процедуры теперь необходимо лишь внести в отдельное поле 10 цифр лицевого счета, опустив код района. Изменения коснулись и раздела с информацией о приборе учета, теперь в нем вместо даты установки счетчика будет размещена дата его следующей поверки.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на официальном сайте «Уралэнергосбыта» или через QR-код, который расположен на бумажном варианте квитанции. Под рукой необходимо иметь данные лицевого счета, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а также номер лицевого счета или данные о последнем платеже (дату и сумму). На том же сайте потребитель найдет инструкцию пользователя.

В том же личном кабинете можно будет найти информацию о начислениях и задолженностях, проверить историю платежей и передать показания.