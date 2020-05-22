Питерский политолог назвал сайт коронавирус74.рф лучшим среди аналогичных в стране

По мнению президента Фонда «Петербургская политика» на Челябинскую область следует равняться всем регионам.

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Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал сайт коронавирус74.рф, на котором отображается вся статистическая и аналитическая информация о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области, лучшим среди аналогичных в стране. По мнению политолога, ресурс отображает самые точные данные, чего нет во многих других субъектах. Виноградов посоветовал другим регионам перенять положительный опыт Южного Урала.

«На днях, как вы заметили, я погрузился в региональную статистику. Данные с разбивкой по городам и прочим муниципалитетам есть только в половине регионов. А лучший сайт в Челябинской области — с данными по каждому больному без имени-фамилии. Все бы так», — прокомментировал Михаил Виноградов.

Портал коронавирус74.рф был запущен в начале апреля 2020 года, когда ситуация с COVID-19 в России стала усугубляться, а в регионах начали вводить ограничительные меры. На сайте в ежедневном режиме публикуются свежие статистические данные по заболевшим новой коронавирусной пневмонией в Челябинской области с разбивкой по муниципалитетам. Кроме того, в подробной информации можно узнать даже возраст каждого зараженного и степень тяжести заболевания.

Кроме того, на ресурсе размещена и полезная информация: номера горячих линий, памятки по профилактике, списки отраслей, которым разрешено работать в режиме ограничений, ответа на часто задаваемые вопросы и многое другое.