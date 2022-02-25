Ростуризм заканчивает текущий этап программы туристического кешбэка. Средства, выделенные на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам. Об этом сообщили в Ростуризме.
Пятый этап продаж туров с кешбэком стартовал 18 января 2022 года и закончится в 23:59 (по московскому времени) 28 февраля 2022 года. Отправиться в поездки можно до 30 апреля включительно, в круизы — до конца мая.
«Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Глава Ростуризма отметила, что у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать. В этом году будет еще одно окно продаж — уже на осень-зиму. О точных датах продаж Ростуризм объявит позже.
По данным Ростуризма, был отмечен почти четырехкратный рост продаж по программе по сравнению с прошлыми этапами. Жители Челябинской области также активно покупали туры по программе туристического кешбэка.
«Из направлений популярны у южноуральцев в основном это Крым, Сочи, санатории Челябинской области. Также популярны у туристов Москва, Санкт-Петербург — экскурсионные программы. Это был ожидаемый массовый спрос на туры благодаря кешбэку. Программа даже в дополнительной рекламе уже не требуется, люди о ней знают»,— отмечала ранее глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.
Ранее мы рассказывали, куда южноуральцам можно отправиться по кешбэку и как вернуть часть затрат на путевки.
Напомним, по данным Росавиации, в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют до 2 марта.
В связи с этим Ростуризм рекомендует туристам, прежде чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. Ростуризм также рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты.