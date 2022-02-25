В России программа туристического кешбэка завершится до 1 марта

Средства, выделенные на пятый этап акции, практически полностью перечислены туристам

Ростуризм заканчивает текущий этап программы туристического кешбэка. Средства, выделенные на весеннее окно продаж, практически полностью перечислены туристам. Об этом сообщили в Ростуризме.

Пятый этап продаж туров с кешбэком стартовал 18 января 2022 года и закончится в 23:59 (по московскому времени) 28 февраля 2022 года. Отправиться в поездки можно до 30 апреля включительно, в круизы — до конца мая.

«Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей. Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать. В этом году будет еще одно окно продаж — уже на осень-зиму. О точных датах продаж Ростуризм объявит позже.

По данным Ростуризма, был отмечен почти четырехкратный рост продаж по программе по сравнению с прошлыми этапами. Жители Челябинской области также активно покупали туры по программе туристического кешбэка.

«Из направлений популярны у южноуральцев в основном это Крым, Сочи, санатории Челябинской области. Также популярны у туристов Москва, Санкт-Петербург — экскурсионные программы. Это был ожидаемый массовый спрос на туры благодаря кешбэку. Программа даже в дополнительной рекламе уже не требуется, люди о ней знают»,— отмечала ранее глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Ранее мы рассказывали, куда южноуральцам можно отправиться по кешбэку и как вернуть часть затрат на путевки.

Напомним, по данным Росавиации, в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения действуют до 2 марта.

В связи с этим Ростуризм рекомендует туристам, прежде чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. Ростуризм также рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты.