В Миассе сорвались торги по строительству скалодрома за 237 млн рублей

Мэрия города не нашла подрядчиков

В Миассе не состоялись торги по поиску подрядчиков для строительства центра скалолазания «Вертикаль». На реализацию проекта выделили 237,5 млн рублей. Мэрии не удалось найти подрядчиков. Аукцион будут объявлять повторно.



«По окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронный аукцион признается несостоявшимся», — сказано в протоколе торгов.

Скалодром построят в северной части Миасса возле стадиона «Заря». Здание будет состоять из трех корпусов. В планах построить высотный зал для лазания на трудность. Его разместят вокруг уже существующей стенки на стадионе (16 метров). Высота зала составит около 20 метров. Это будет один из самых высоких крытых скалодромов в стране.



Также будет малый зал для боулдеринга высотой около 7 метров (для этого вида скалолазания нужны короткие трассы). Кроме того, будет отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки. На скалодроме оборудуют раздевалки, тренерские, буфет.



Как сказано в проектной документации, в центре скалолазания одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. В основном там будут заниматься дети из школы олимпийского резерва. Однако пускать будут всех жителей города, которые захотят учиться скалолазанию.