Из Челябинска увеличат количество рейсов в Сочи и Санкт-Петербург

С 1 июля авиакомпания расширяет полетную программу

С 1 июля 2022 года группа «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Сочи и Санкт-Петербург из международного аэропорта им. И. В. Курчатова Челябинска, сообщили в пресс-службе предприятия.

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 1 июля вводит третью ежедневную частоту на направлении Санкт-Петербург. Согласно запросу авиакомпании, поступившему в аэропорт, данная программа запланирована до 30 сентября.

Сейчас вылететь из Челябинска в северную столицу России можно утром в 06:15 (прибытие рейса в Санкт-Петербург в 07:15), днем в 14:30 (прибытие в 15:30). Также появится возможность улететь вечером в 18:40 (прибытие в 19:50).

Расписание на вылет из Санкт-Петербурга: ночной рейс — вылет в 00:30, прибытие в Челябинск в 05:25; утренний рейс — вылет в 08:45, прибытие в 13:30; дневной рейс — вылет в 12:40, прибытие в Челябинск в 17:40.

Кроме «России» в северную столицу также выполняют утренние рейсы авиакомпании «Победа» и «Смартавиа». Таким образом, с июля на линии Челябинск — Санкт-Петербург 5 ежедневных рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля по 30 сентября запускает ежедневный рейс в Сочи. Вылет из Челябинска будет осуществляться в 10:00, прибытие в Сочи в 11:50, вылет из Сочи — в 20:50 (в пятницу в 20:45), прибытие в Челябинск — в 02:15.

Также в Сочи летают авиакомпании «Победа», «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «НордСтар». Таким образом, с июля на линии Челябинск — Сочи будет 27 рейсов в неделю.