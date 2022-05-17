Челябинцы собираются летом ехать в Крым на поездах и автобусах

Закрытое авиасообщение не помешает туристам попасть на полуостров

Авиасообщение с городами юга и центральной части России закрыто с конца февраля — когда началась специальная военная операция на Украине. На самолетах нельзя попасть в том числе в Крым. Полуостров ежегодно летом принимал тысячи туристов из многих регионов страны. Но в этом году отдых там под угрозой. Ограничение на перелеты не только вынуждает туристов менять свои планы, но и приводит к убыткам туроператоров. ИА «Первое областное» выяснило, готовы ли челябинцы поехать в Крым несмотря ни на что и какие есть варианты добраться на полуостров.

После начала спецоперации на Украине 11 российских аэропортов не принимают самолеты — это Анапа, Геленджик, Краснодар, Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. На прошлой неделе Росавиация в очередной раз продлила запрет — теперь уже до 19 мая. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи.

Некоторые туристы так и поступают — летят до Сочи, Ставрополя или Минвод, а оттуда на поезде едут в Крым. Добраться можно и на прямом поезде до Крыма. Туда ходят составы РЖД и запущенные в 2019—2020 годах поезда «Таврия». Челябинцам, например, подойдет состав по маршруту Пермь — Симферополь, он отправляется по средам и субботам.

«Реальных вариантов добраться до Крыма несколько: прямой поезд, поезд со стыковкой в Краснодаре, а оттуда в Симферополь. Или же самолет, например, в Минводы и поезд до Симферополя. Многих отталкивает долгая дорога на поезде. У наших туристов есть опасения из-за спецоперации. Новых продаж туров в Крым почти нет. Спрос низкий. Решают поехать туда в основном те, кто запланировал отдых заранее. Есть и отказы. Черноморское побережье — важное направление. В Крым был ощутимый поток туристов. Любое выключение южного направления приводит к потерям», — рассказывает ИА «Первое областное» заместитель генерального директора по российским направлениям турбюро «Спутник» Дарья Ерхова.

Туроператор не продает пакетные туры в Крым. В «Спутнике» предлагают отдельно проживание в гостинице или гостевом доме на полуострове и доставку туда. В турбюро есть авиакасса, где можно купить билет на регулярный рейс до Сочи или Минвод. Для пакетных туров нужны чартерные рейсы, отметили в компании.

Еще один вариант попасть в Крым — автобусный тур. В прошлом году такие поездки запустила турфирма «Вершина-тур». В 2022-м компания предлагает и просто доставку на полуостров автобусом, без дальнейшего туристического обслуживания.

«Мы специально запустили такую услугу, потому что многие звонят и спрашивают о проезде в Крым из-за закрытого авиасообщения. Ажиотажа нет. Некоторые боятся ехать в этом направлении. Другие туристы оживились после майских праздников. Среди интересующихся много тех, кто покупал билеты на самолет в Крым, но теперь вряд ли полетят. Доставка автобусом подойдет тем, кто сам забронировал гостиницу или едет к родственникам. Мы сотрудничаем с транспортной компанией из Екатеринбурга. Автобусы комфортабельные», — поясняет ИА «Первое областное» руководитель турфирмы «Вершина-тур» Татьяна Самсонова.

Автобусные туры в компании продаются пакетом — проезд и проживание. И в этом случае, и просто при покупке билета на проезд в Крым делается остановка в Волгограде. По словам Татьяны Самсоновой, это помогает отдохнуть. Также туристы могут посмотреть на одни из значимых достопримечательностей России. В Волгограде устраивают полноценную экскурсию с гидом.

Дорога до Крыма на автобусе занимает двое суток. Руководитель компании тоже отметила, что многих туристов отталкивает длительность поездки на поезде — трое суток. Кроме того, выросли цены на билеты, а на высокий сезон почти не осталось мест — особенно находящихся рядом, что важно для пар и семей с детьми.

Закрытие авиасообщения, конечно, ослабило решимость южноуральцев увидеть Крым и его побережье. Однако жители региона все равно туда поедут, уверяют в Челябинской ассоциации турорганизаций.

«Турпоток, однозначно, сильно снизился, но не могу сказать, что на 50%, нет. Турпоток не такой, конечно же, большой, какой мог бы быть с открытием авиаперелетов. Но все равно народ самостоятельно добирается либо по железной дороге, либо на своем транспорте. Собираются ехать и на автобусах. Крым на сегодняшний день очень популярен. Даже в моем кругу процентов 80 знакомых и приятелей с большим удовольствием планируют путешествие на своих авто», — отмечает президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Ассоциация туроператоров России на днях сообщила, что на курортах Черноморского побережья отельеры готовы снизить цены от 10% до 30%. Пока что речь идет только о мае и июне. На Крым дисконт не распространяется. Но именно этого ждут в том числе челябинские туроператоры. Это поможет поддержать направление. В самом Крыму ситуация еще сложнее — этим летом могут не открыться до 30% небольших гостиниц и гостевых домов. Об этом сообщило издание «Ъ» со ссылкой на ассоциацию «Туристический альянс Крыма». Ранее отельеры полуострова пережили провальные майские праздники, когда загрузка составляла всего 10—15%. Летом ожидается турпоток на уровне 30—40% при хорошем показателе 70—80%. Возможно, привлечь большее количество отдыхающих поможет увеличение числа поездов. В Госдуме уже призвали РЖД поставить на это направление как можно больше составов.