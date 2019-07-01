/ В России появятся биометрические банкоматы

Аппарат сможет идентифицировать человека по лицу.

Крупные банки России приобрели банкоматы, способные идентифицировать человека по лицу. Как сообщают «Известия», их планируется установить до конца этого года.

Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого. Однако для этого россиянам придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к счетам. — пишут «Известия».

Эксперты оценили идею банков. Они пришли к выводу, что такие банкоматы безопаснее традиционных. Однако граждане пока недоверчиво относятся к удаленной идентификации, считает заведующий лабораторией исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Тем не менее, россияне постепенно привыкают к Pay Pass и другим технологиям, которые позволяют заменить карты смартфоном.