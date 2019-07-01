В челябинском электротранспорте теперь можно расплачиваться банковскими картами

Такая возможность появилась с 1 июля.

Жители Челябинска могут расплачиваться в электротранспорте банковскими картами. Сегодня, 1 июля, появилась возможность приобрести билет в трамвае и троллейбусе по безналичному расчету, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»



Начиная с понедельника, во всех трамваях и троллейбусах будут обновлены терминалы оплаты и появится возможность безналичного расчета по банковским картам следующих систем: MasterCard, Visa и Мир. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Отметим, что оплата будет производиться с помощью бесконтактной технологии. Пассажиры, у которых смартфоны подключены к сервису NFC, смогут оплачивать проезд с их помощью.

