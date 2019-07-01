/ В челябинском электротранспорте теперь можно расплачиваться банковскими картами

Жители Челябинска могут расплачиваться в электротранспорте банковскими картами. Сегодня, 1 июля, появилась возможность приобрести билет в трамвае и троллейбусе по безналичному расчету, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»
Начиная с понедельника, во всех трамваях и троллейбусах будут обновлены терминалы оплаты и появится возможность безналичного расчета по банковским картам следующих систем: MasterCard, Visa и Мир. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».
Отметим, что оплата будет производиться с помощью бесконтактной технологии. Пассажиры, у которых смартфоны подключены к сервису NFC, смогут оплачивать проезд с их помощью.
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