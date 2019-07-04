Банки России могут ввести Единую биометрическую систему

Технология поможет в борьбе с мошенниками.

В России появится единая биометрическая система. Технология будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, которые получают кредит по чужому паспорту, сообщают «Известия» со ссылкой на российские банки.

Информацию подтвердил оператор единой биометрической системы — «Ростелеком». Там отметили, что возможности системы позволяют вычислить мошенников. Функцию можно будет настроить в рамках внутренней операции банков. В пресс-службе оператора подчеркнули, что это предусмотрено внесенным в Госдуму законопроектом.

«Сейчас ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти борьба с мошенничеством», — цитируют «Известия» представителей «Ростелекома».

Планы использования биометрической системы подтвердили в ряде банков, таких как Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке. Меж тем Центробанк не ответил на вопрос, будут ли банки использовать биометрическую систему в качестве защиты от злоумышленников.