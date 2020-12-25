В России отменили досрочные ЕГЭ и ЕГЭ для тех, кто не идет в вузы

О новых правилах итоговой аттестации рассказал министр просвещения Сергей Кравцов

«Российская газета» сообщает о новых правилах итоговой аттестации в 9 и 11 классах, которые утверждены на 2021 год. О новшествах журналистам издания лично рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Правила для выпускников 11-х классов

1. Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Для пропустивших экзамен по уважительной причине установлены дополнительные даты — с 12 по 17 июля. Досочного этапа в 2021 году не будет.

2. Выпускники, которые не собираются идти в вузы, могут отказаться от ЕГЭ. Вместо этого им придется сдать менее строгий Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Экзамены запланированы на период с 24 по 28 мая.

3. Итоговое сочинение для 11-классников состоится во второй декаде апреля.

4. Аттестаты о среднем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении в 2021 году будут выдавать с учетом результатов ЕГЭ. В 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок.

Правила для выпускников 9-х классов

1. ОГЭ запланированы на период с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период — начало сентября. Обязательные предметы: русский и математика. Еще один предмет по выбору можно будет сдать в форме контрольной работы в своей школе.

2. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования — 10 февраля, 10 марта и 17 мая.

Введение новых правил продиктовано особыми условиями, в которых сейчас находится вся страна из-за пандемии.