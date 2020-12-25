Игры, мультики и рисовалки: к зимним каникулам в Челябинске обновили онлайн-платформу «Детидома»

Она поможет провести праздники весело и безопасно

Новая подборка увлекательных бесплатных ресурсов для школьников появилась на онлайн-платформе «Детидома». Она поможет провести каникулы интересно, а главное — безопасно, сообщает пресс-служба Министерства информационных технологий Челябинской области.

На платформе можно пройти бесплатные курсы по игре на гитаре, попробовать себя в народном творчестве и современном искусстве, узнать секреты удачного селфи, красивого почерка или подписи, прочитать детские книги и стихи.

Доступны также виртуальные туры в культурные учреждения России и мира. А еще — бесплатные курсы по программированию, мастер-классы по кулинарии, онлайн-просмотр кино и мультфильмов, бесплатные игры, раскраски и многое другое.

«Активные дети могут в любое время посмотреть и выполнить простые упражнения, присоединившись к проекту „Зарядка с чемпионом“. В новогодние каникулы поклонников проекта и любителей спорта ждет сюрприз», — обещает заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.



Онлайн-платформа «Детидома» создана по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Она дает школьникам широкие возможности для обучения и досуга на время каникул. Весь контент прошел предварительную проверку на безопасность.