Девять челябинских чемпионов, которые проведут онлайн-зарядку в новогодние праздники

Тренеры обещают не поднимать земляков спозаранку

На Южном Урале стартует второй сезон проекта «Зарядка с чемпионом». Во время зимних каникул титулованные спортсмены проведут онлайн-разминку в прямом эфире, сообщает пресс-служба Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Поразмять косточки не удастся первого января. А уже с 2 по 10 число месяца ровно в десять утра встречайте на 1obl. tv и на сайте проекта «Детидома» именитых тренеров. Это:

— заслуженный мастер спорта, 14-кратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов (как раз он на фото);

— заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы и победитель Кубка мира по тайскому боксу Вера Негодина;

— заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион России, Европы, кубка мира Эдуард Абзалимов;

— мастер спорта международного класса, посол ГТО, рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике Евгения Зинурова;

— заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, мастер спорта России международного класса, призер и победитель ряда открытых международных чемпионатов Европы и мира Ольга Иванова;

— мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка мира и победительница Кубка России по борьбе на поясах, победительница и призер первенства России по дзюдо Дина Гизатулина;

— чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина;

— команда ватерпольного клуба «Уралочка»;

— команда баскетбольного клуба «Челбаскет».

Проект «Зарядка чемпионом» создан Министерством информационных технологий Челябинской области совместно с Первым областным телевидением и «Точкой кипения-Челябинск». Мероприятие проходит при поддержке «Дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“ в Челябинской области».