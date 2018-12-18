/ Выбор алкоголя к новогоднему столу: как не нарваться на подделку

Рекомендации Роспотребнадзора по приобретению алкоголя.

В связи с приближением новогодних праздников, Управление Роспотребнадзора по Челябинской области предлагает несколько рекомендаций, которые помогут избежать покупки алкогольной продукции ненадлежащего качества.

Самое важное правило: покупать алкоголь нужно только в точках продажи, которые имеют на это лицензию. Ни в коем случае не берите бутылки у частных лиц и не заказывайте спиртное в Сети. При выборе продукции не забывайте, что бутылка должна быть целая, без сколов и повреждений, этикетка ровно приклеена, а информация на ней читабельна. Колпачок должен плотно прилегать к бутылке, не прокручиваться и не пропускать жидкость.

Очень важно обращать внимание на акцизные марки, которые должны быть на каждой бутылке с алкогольными напитками, кроме: пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Вы всегда можете попросить продавца показать документы, которые позволяют ему заниматься розничной продажей алкогольной продукции.

Помните, что чрезмерное употребление алкогольной продукции пагубно влияет на ваше здоровье.