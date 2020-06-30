Авиасообщение с Турцией не возобновится 15 июля

Открытие международных рейсов будет зависеть от эпидобстановки, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

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Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля. На данный момент преждевременно заявлять конкретные даты начала международных полётов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.



Министр подчеркнул, что перед открытием междунарожных рейсов нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения коронавируса проходят полёты внутри России. Перелёты же внутри страны будут зависеть от эпидемиологиеской обстановки.

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению», — цитирует министра транспорта Евгения Дитриха РИА Новости.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта, на фоне распространения коронавируса. Лишь в июне границы открыли для выезда за рубеж на работу, учёбу, по лечению или уходу за больными родственниками.