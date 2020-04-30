Небольшие точки продажи алкоголя в Челябинской области перестанут работать

Соответствующий законопроект подписали ЗСО региона.

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В Челябинской области в первом чтении приняли поправку, которая запрещает работать небольшим точкам продажи алкогольных напитков. Множество жалоб поступало от южноуральцев, которые рассказывали о том, что небольшие магазины днем продают алкоголь в формате магазина, а по ночам работают в формате кафе.

«Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих территориях, во дворах и детских площадках, и направлен на обеспечение их прав на тишину, отдых и правопорядок в местах их проживания. Мы не против общепита в многоквартирных домах, но не хотим, чтобы под видом общепита маскировались „наливайки“. Пока мы приняли поправки в первом чтении, чтобы обсудить их содержательную часть с населением, представителями бизнеса и органами власти. Планируем во втором-третьем виде принять поправки через месяц», — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике Константин Захаров.

Поправки предполагают, что продавать алкоголь в местах общепита, размещенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориям, будет запрещено, если зал для посетителей будет менее пятидесяти квадратных метров. Федеральный закон ограничивает подобную продажу в местах общепита с залом площадью менее 20 квадратных метров.