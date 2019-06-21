/ В России могут начать привлекать к уголовной ответственности осквернителей военных захоронений

Министерство обороны РФ разработало несколько законопроектов, согласно которым виновных в осквернении или разрушении российских военных захоронений и исторических мемориалов будут привлекаться к уголовной ответственности, сообщают «Известия».
Первый законопроект предлагает добавить в Уголовный кодекс статью «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России», за нарушение которой виновнику будет грозить штраф до 3 миллионов рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.
Вторая инициатива называется «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к осквернению российских воинских захоронений и мемориалов. При этом меры будут касаться не только вандалов, но и тех, кто призывает к подобным деяниям. — сообщает издание.
Как отмечает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриба, подобные инициативы могут стать профилактической мерой по охране памятников воинской славы и культуры за рубежом, которые сейчас законом фактически не защищены.
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