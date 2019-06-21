/ В России могут начать привлекать к уголовной ответственности осквернителей военных захоронений

Министерством обороны РФ разработано несколько законопроектов.

Вторая инициатива называется «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории». Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию всех причастных к осквернению российских воинских захоронений и мемориалов. При этом меры будут касаться не только вандалов, но и тех, кто призывает к подобным деяниям.

— сообщает издание.