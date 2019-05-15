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/ Памятник воину-освободителю откроют в Челябинске в День памяти и скорби

Памятник воину-освободителю откроют в Челябинске в День памяти и скорби

Сейчас для установки монумента готовят котлован.
вчера в 17:14
  |  Общество

Свой мемориальный объект появится в Курчатовском районе. Там установят памятник «Советскому воину-освободителю» в рамках всероссийского проекта «Дорога к обелиску». Подготовку уже начали: сейчас на месте, где будет установлен памятник, роют котлован. Поскольку высок риск повредить коммуникации, технику не используют.

Котлован должен достигать глубины в 3 метра — это как раз основание памятника. Фигура солдата будет возвышаться над землей на два метра. Воин-освободитель будет носить каску со звездой, в руках у него будет автомат, а на груди множество знамен и орденов.

Очень знаково, что памятник устанавливается рядом с крупнейшим образовательным центром города всего УрФО. Порядка 3000 детей здесь обучается. И это место будет служить опорной площадкой для патриотического воспитания. — рассказал председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области Антон Шарпилов.

Памятник установят напротив школы № 2. Привезут монумент уже 15 июня, прямо из Москвы, а 22 числа, в День памяти и скорби, памятник «Советскому воину-освободителю» официально откроют.

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