/ В Челябинске откроют памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков»

Монумент установили в рамках проекта «Дорога к обелиску».

Торжественное открытие памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков» пройдет 21 июня в канун Дня памяти и скорби. В церемонии открытия примут участие представители мэрии, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, горожане.

С 20 мая добровольцы вели работы по подготовке участка на территории школы №2. Монумент станет новым важным местом для жителей Курчатовского района, где будут проходить исторические акции и военно-патриотические мероприятия.

Инициаторами установки мемориального объекта являются объединения «Поисковое движение России» и «Российское военно-историческое общество». Активное участие в установке памятника приняли предприятия, организации, жители города. — сообщает регионального отделения «Поисковое движение России» в Челябинской области.

Памятник был изготовлен в Москве. Высота всей композиции 5 метров, а вес около 9 тонн. Сбоку на постаменте выгравировали строчки из стихотворений фронтового поэта Владимира Олифиренко.

Прообразом скульптуры воина стал Герой Советского Союза, командир 322-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, полковник Степан Николаевич Перекальский, погибший при освобождении Курска в феврале 1943 года.— рассказал автор проекта памятника Ростислав Мединский.

Бронзовый воин-освободитель в «Парковом» стал первым памятником, установленным Российским военно-историческим обществом на Южном Урале. В дальнейшем планируется установка нескольких мемориалов в муниципалитетах области.