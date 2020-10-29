В России могут начать начислять пенсии «по рангам»

С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике.

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«Ранжировать» пенсии россиянам предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его словам, это необходимо для того, чтобы граждане точно понимали, на какой размер пенсии они могут рассчитывать.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», — цитируют слова Сергея Калашникова «РИА-Новости».

Индексацию пенсий можно будет также проводить по рангам, учитывая экономическую ситуацию в стране.

Кроме того, Сергей Калашников отметил, что можно вспомнить опыт Советского Союза в части отчислений процента от заработной платы работников на их будущую пенсию.