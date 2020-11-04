В Магнитогорске пенсионеров обучают финансовой грамотности

Пожилые люди учатся использовать банковские карты, а также узнают, как не стать жертвами мошенников.

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Пожилым людям в Магнитогорске преподают уроки финансовой грамотности. Онлайн-обучение проводит отделение Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области.

Первый цикл обучения завершился 1 ноября 2020 года. Социальные работники и посетители комплексного центра социального обслуживания населения Орджоникидзевского района ознакомились с возможностью использования банковских карт. Кроме того, они узнали, какими схемами пользуются мошенники. Благодаря этому, пенсионеры смогут обезопасить себя от действий злоумышленников.

«Мы постоянно стараемся повысить финансовую грамотность, как своих сотрудников, так и наших пожилых клиентов, поэтому регулярно принимаем участие в обучающих семинарах, а также публикуем методические ролики, пособия, статьи по этой теме на странице сайта нашего центра в разделе „Финансовая грамотность“», — прокомментировал ситуацию директор комплексного центра Орджоникидзевского района Магнитогорска Руслан Шигапов.

Онлайн-курсы по финансовой грамотности будут продолжаться до 20 декабря.