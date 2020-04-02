В Роспотребнадзоре заявили, что нерабочую неделю необходимо продлить

Но это требуется не во всех регионах.

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1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на одном из совещаний, что нерабочую неделю в России необходимо продлить. Это связано с тем, что многие регионы страны находятся только на первой-второй фазах эпидемиологического процесса из четырех.

«Нерабочая неделя — большой вклад в дело противодействия распространения нового вируса. Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса. Период разрыва связи передачи коронавируса должен быть кратным 14 дней, но даже этого недостаточно», — заявила Анна Попова.

Напомним, что нерабочая неделя по указу президента Владимира Путина заканчивается 5 апреля. Но на данный момент присутствует большой, хоть и не «взрывной» прирост заболеваемости. По последним данным, в стране заболело 2777 человек в 75 регионах. 24 человека погибли, 190 выздоровели.

Отметим, что в данный момент, по указу губернатора Алексея Текслера, в Челябинской области действует режим обязательной самоизоляции. В это время нельзя выходить из дома без веской причины.

К слову, у регионального Минздрава открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.