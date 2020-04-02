В средне-тяжелом состоянии находятся два заболевших коронавирусом южноуральца

У них диагностирована пневмония.

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Сегодня, 2 апреля, Алексей Текслер провел очередной брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Стало известно, что подтвержденных заболевших теперь насчитывается 21 человек. А условно подтверждённых – 7.

«Состояние у двух заболевших оценивается как средней тяжести. У них диагностирована пневмония. У одного с подтвержденным диагнозом и у одного — с условно-подтвержденным», — заявил Алексей Текслер.

Отмечается, что они не находятся на искусственной вентиляции легких, врачи постоянно контролируют их состояние здоровья.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.

Также в регионе открылась круглосуточная горячая линия по вопросам самоизоляции и карантинных мер: 8-800-201-41-88.