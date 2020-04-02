Точного срока окончания карантина в Москве не называют

Изначально в постановлении было указано 14 апреля.

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Многие издания, в том числе и мировые, начали заявлять, что режим обязательной самоизоляции в Москве может продлиться до конца апреля. Это связано с тем, что власти могут не справиться с эпидемией коронавируса в стране.

Но пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, заявила, что никаких сроков окончания карантина они не дают. И даже опровергают все домыслы.

«Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности», — подчеркнула Гульнара Пенькова.

Отметим, что ранее в телеграм-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с эпидемией было написано, что режим обязательной самоизоляции в столице продлится до 14 апреля. Но эта информация очень быстро была исправлена, а ошибку списали на технические неполадки.

Напомним, что срок карантинных мер не указан ни в одном документе. Единственное, 5 апреля заканчивается обязательная нерабочая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным. Но и эту меру в России также могут продлить.

К слову, режим обязательной самоизоляции действует и в Челябинской области. По указу губернатора Алексея Текслера, покидать дом можно только в экстренном случае.

У регионального Минздрава открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.