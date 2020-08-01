Студенты и преподаватели вузов будут измерять температуру дважды в день

Роспотребнадзор рекомендует посещать занятия в масках.

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Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции подготовил Роспотребнадзор совместно с Министерством науки и высшего образования России. Новый учебный год для студентов и преподавателей начнется по новым правилам.

Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте ведомства в пятницу, 31 июля, в высших учебных заведениях будет организован «входной фильтр» с бесконтактным контролем температуры и всех посетителей.

«Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день», — написано в документе.

Посещать образовательные учреждения с признаками инфекционных заболеваний не получится. Изолировать будут до приезда «скорой». На парах находиться и преподавателям, и студентам разрешено только в масках. Исключения коснутся творческих занятий и лекторов. Обеспечивать перчатками, масками и другими средствами индивидуальной защиты должен будет университет.

Добавим, что в ведомстве рекомендуют не допускать к работе преподавателей, имеющих хронические заболевания, а также в возрасте старше 65 лет. Иностранных студентов допустят к занятиям только после двухнедельной самоизоляции и сдачи теста на COVID-19.