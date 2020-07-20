Челябинские рестораны не соблюдают предписания Роспотребнадзора

Выявлены нарушения в 11 заведениях.

Послушать 00:00

В Челябинске, после частичного снятия профилактических мер, открылись рестораны и кафе. Сразу после открытия администрация города организовала проверку, чтобы удостовериться, что в каждом заведении строго соблюдаются предписания Роспотребнадзора. Результаты проверки показали, что заведения общественного питания не справились с соблюдением правил.

«18 и 19 июля совместно с управлением Роспотребнадзора и полицией проведена проверка 11 открывшихся ресторанов на Кировке, составлено 11 материалов по нарушениям. Я обращаюсь к предпринимателям, я обращаюсь к рестораторам, прошу всех соблюдать все меры безопасности и предписания Роспотребнадзора. Меры вскоре будут очень жесткие, мы не собираемся с этим мириться и закрывать глаза», — прокомментировал ситуацию заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Поскольку проверка заведений показала, что в каждом были найдены нарушения, было принято решение проверить все без исключения рестораны, которые на данный момент работают. В ближайшие две недели все работающие заведения будет ждать проверка на предмет соблюдения предписаний Роспотребнадзора по уменьшению риска распространения новой коронавирусной инфекции.