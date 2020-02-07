Коронавируса в Екатеринбурге нет: россиян и иностранцев, прибывших из КНР, отправили в карантинную зону

58 китайцев доставили в санаторий «Бодрость».

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В связи с профилактикой распространения коронавируса утром 7 февраля в Кольцово с особым вниманием встретили самолет из Пекина, на борту которого находились 58 китайцев. Все иностранцы прошли двойной тепловизионный контроль, после чего на специальном автобусе их доставили в санаторий «Бодрость».

«Хочу отметить, что люди абсолютно здоровы. У них нет никаких симптомов респираторных вирусных инфекций. Они прилетели из Пекина, не из очага распространения коронавируса. Но в соответствии с правилами установленными, они должны две недели находиться под наблюдением медицинских работников. Люди размещены в хороших условиях, жалоб и претензий при оформлении и перевозке они не высказывали. Никакой угрозы здоровью и жизни жителей Екатеринбурга нет», — подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Россияне, прилетевшие этим же рейсом, также изолированы, наблюдаются по месту жительства.

Отметим, что на сегодняшний день заболевших коронавирусом в Свердловской области не зарегистрировано.

Напомним, ранее Правительство России ограничило гражданам Китая въезд на территорию страны. Это связано с мерами по предотвращению распространения пневмонии нового типа, от которой скончались 641 человек. На данный момент заражено более 31 тысячи людей, выздоровело более полутора тысяч.