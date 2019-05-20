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/ В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях ЕГЭ-2019

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях ЕГЭ-2019

Школьники смогут лично наблюдать процесс сканирования сданных работ.
сегодня в 17:12
  |  Общество

Школьники из восьми регионов России смогут лично наблюдать процесс сканирования сданных ими работ ЕГЭ-2019. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Также школы в пилотных субъектах будут получать экзаменационные задания только по защищенным интернет-каналам.

- По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат от нас ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы. — рассказал «Известиям» заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В 2019 году в данном эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

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