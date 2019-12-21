В Роскачестве дали советы о том, как правильно выбрать красную икру

Что нужно знать, чтобы не испортить праздник.

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Хорошую красную икру стоит искать в жестяной или стеклянной банке. Упаковка всегда должна сохранять свою целостность. Смотрите, чтобы банка из жести не была мятой или вздутой — в такой точно живут посторонние микроорганизмы. Самым безобидным от употребления этой икры окажутся измененные вкусовые ощущения, из тяжелых последствий — сильное отравление.

«Правильным будет выбор продукта с маркировкой „ГОСТ“ на упаковке. Обращайте внимание и на место изготовления икры — Камчатка и Сахалин являются в этом плане традиционными территориями, которым стоит доверять», — говорит эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

Кстати, если покупать икру в стекле или на развес, есть все шансы визуально оценить качество деликатеса.

«Икринки первого сорта непременно будут целыми, одинакового цвета, размера, и не станут слипаться между собой», — отмечает эксперт.

Проведите небольшой тест в магазине: переверните банку с икрой и наблюдайте, с какой скоростью будут сползать икринки, если очень быстро — значит в красной много жидкости.

Если вы купили икры с запасом и хотите ее заморозить, помните, что делать это можно однократно, в противном случае рискуете испортить качество продукта.