Главный принцип в выборе продуктов к новогоднему столу раскрыли эксперты

Как выбирать продукты, чтобы не навредить своему здоровью?

Послушать 00:00

Обилие разнообразных акций, новогодняя суета и большие очереди в магазинах выбивают нас из равновесия и заставляют делать множество необдуманных покупок.

В этой атмосфере мы часто забываем о качестве выбираемой провизии. Поэтому часть продуктовой корзины следует подготовить заранее, и прислушиваться к советам экспертов.

Аксиома, которой должны придерживаться все покупатели, чтобы не нарваться на суррогат — ищете продукцию с маркировкой ГОСТ.

Эксперты советуют отдавать предпочтение тем продуктам, которые привык покупать человек в уже проверенных местах. Также нужно смотреть на дату изготовления и срок годности.

«Если речь идет о деликатесах, которыми мы хотим разнообразить наш стол, то стоит выбирать те места для покупки, где можно продегустировать продукт», — говорит кандидат технических наук, доцент кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Лина Цирульниченко.

Выбирая рыбную продукцию, обращайте внимание на голову: глаза рыбы должны быть выпуклыми, жаберные крышки яркими. Мышечная ткань — очень плотной, при надавливании пальцем на тело рыбы, ямочка всегда восстанавливается, также рыба не должна быть ослизненной.