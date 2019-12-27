Цены по вкусу: сколько стоит новогоднее застолье

«Первый областной» подсчитал траты среднестатистической семьи на «Оливье» и шампанское.

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Первым делом беремся за самые популярные салаты. На «Оливье» покупаем традиционный набор продуктов: картофель — 37 рублей за 1,5 кг; столько же моркови, но уже за 40 рублей; если не засолили сами — берем в магазине огурцы — примерно 90 рублей за банку; зеленый горошек за 45; десяток яиц за 51; вареная колбаса — можно граммов 400 — это примерно 160 рублей и майонез — сразу большую пачку, чтобы и на «Селедку под шубой» хватило — потребуется рублей 80.

Дальше для сельди добираем свеклу — 1кг за 50 рублей; репчатый лук за 15 рублей и собственно сельдь — 400 граммов за 180 рублей; как вы помните, картофель, морковь и майонез у нас уже есть.

Для горячего выбираем маринованную свиную шею — 350 рублей отдадите за 1 кг мяса.

Займемся нарезкой: 200 гр «Российского» сыра за 120 рублей; столько же сырокопченой колбасы за 155; 300 гр грудинки за 240; за 200 гр семги отдадите примерно 250 рублей; черный хлеб — 28 и батон за 30. Бюджетная баночка икры — 240 деревянных.

Из фруктов возьмем по килограмму яблок, бананов, мандаринов и груш за 115, 70, 90 и 120 рублей соответственно.

Наши напитки — это бутылочка «Советского» — 220 рублей, пакет сока — 2 литра за 160, минеральная вода — 40 рублей за 1,5 литра.

На десерт можно приобрести мороженое, за полкило лакомства отдадите 270 рублей.

Достаем калькулятор и считаем. В итоге кошелек опустел на 3 246 рублей. Как видите, если не отмечать праздник с размахом, он не ударит сильно по карману.