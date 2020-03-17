В родительских чатах распространяют фэйки о наказаниях на карантине

На информацию о штрафах за школьников ответила Ирина Гехт.

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В чатах, где родители обсуждают насущные школьные проблемы своих детей, начали распространяться слухи о том, что за пребывание детей в учебных учреждениях начнут штрафовать. Так, в одной из подобных бесед заботливая мама ученика сообщила о рейдовых мероприятиях, которые начнутся уже завтра.

«Если вдруг ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в автобусах, магазинах, на улицах родителей накажут штрафом», — гласит сообщение с просьбой о максимальном распространении.

На него ответила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Она разместила пост, в котором призвала родительскую общественность к благоразумию.

«Уважаемые родители, будьте уже благоразумны. Вы же умные, молодые, продвинутые. Чтобы взять штраф, нужно основание. За последние дни никаких решений в отношении школьников не принималось. И вместо того, чтоб чатиться, поболтайте со своими детьми. Хорошего вечера!», — прокомментировала Ирина Гехт.

Напомним, что ни одного случая заражения коронавирусом в Челябинской области зарегистрировано не было. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для регионов, в которых предложил перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Пока на карантине находятся лишь несколько учебных учреждений Челябинской области, и это не связано с новым видом инфекции.