Текслер принял участие в заседани рабочей группы по противодействию коронавирусу

Такое же пройдет и в Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Мероприятие состоялось в Москве 17 марта.

Участники обсудили вопросы деятельности региональных органов государственной власти по борьбе с данным заболеванием. Глава региона озвучил свою инициативу по централизованному распределению медицинских масок в субъекты.

Также поднимались вопросы организации в регионах работы по выявлению и тестированию заболевания, выдачи больничных листов и медицинского наблюдения граждан групп риска.

Завтра в Челябинской области под председательством Алексея Текслера пройдет заседание штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.