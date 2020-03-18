Находящихся на карантине не оставят без денег

В правительстве страны пересмотрели порядок выплаты больничных.

Послушать 00:00

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил министерствам труда и здравоохранения пересмотреть порядок оплаты больничных листов тем гражданам, которые находятся на карантине. Отмечается, что коррективы будут введены для того, чтобы трудоспособное население не потеряло в доходах.

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами»,— цитирует ТАСС слова Мишустина.

Как отметает вице-премьер РФ Татьяна Голикова, оплата больничного листа будет производиться авансом ещё до его закрытия. При этом в правительстве определили, что это будет каждый пятый рабочий день.

Кроме того, министру финансов Антону Силуанову поручено создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, особо отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также, по словам Татьяны Голиковой, больницы смогут оформлять больничные листы в дистанционной форме. Для этого гражданин, соблюдающий карантин, должен предоставить документы, что он действительно был в неблагополучных по коронавирусу странах. Возможно, то же самое введут и в близкого окружения такого гражданина.