Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Екатеринбурге

Информацию подтвердил губернатор Свердловской области.

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Евгений Куйвашев в своем инстаграме подтвердил информацию о том, что в Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусов. Заболевшей оказалась прилетевшая из Италии девушка. По словам губернатора Свердловской области, в настоящее время ей оказывается вся необходимая помощь, а все, кто с ней контактировал отправлены в карантин.

«По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек. На данный момент подтвержден лишь 1 случай заражения. Коечный фонд нашей области превышает 1,5 тыс. мест, у нас больше 2 тыс. пульсоксиметров, больше 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ. В аптеках региона имеется двухмесячный запас противовирусных препаратов, а в наличии есть больше 500 тыс. медицинских масок», — написал в своем инстаграме Сергей Куйвашев.

Губернатор Свердловской области также отметил, что в регионе есть два собственных производства медицинских масок. Ситуация находится под контролем властей.

Отметим, что в Челябинской области подтвержденных случаев заболевания нет. В регионе проводятся все необходимые мероприятия для предупреждения распространения инфекции.