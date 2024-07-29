В роддоме Магнитогорска из‑за ливней с потолка полилась вода

Течь устранили

В магнитогорском роддоме № 2 на улице Гагарина, 36 во время обрушившихся на Челябинскую область дождей стала протекать крыша, из-за чего потолок едва не обвалился под тяжестью воды. Как сообщила ИА «Первое областное» главный врач Центра охраны материнства и детства города Марина Виноградова, в этом году планируется провести ремонт кровли.



О том, что в палатах с потолка капает вода, сообщила подписчица группы «Черное и Белое Магнитогорск». По ее словам, в роддоме также были перебои с горячей водой.

«При мне была ситуация: стояли в очереди в процедурный кабинет — обвалился потолок, а с потолка [побежала] вода», — написала подписчица.

Главный врач медучреждения подтвердила, что 26 июля из-за проливных дождей в кровле здания акушерского стационара возникла течь. Ее устранили своими силами. Вместе с тем в этом году запланирован ремонт крыши.

«Проведение ремонта четвертого этажа и проблемных зон кровли здания акушерского стационара ГАУЗ „ЦОМиД г. Магнитогорск“ запланировано в 2024 году. Финансирование выделено. В настоящее время смета на проведение ремонтных работ проходит государственную экспертизу, после окончания которой начнутся конкурсные процедуры для определения генерального подрядчика выполнения работ», — прокомментировала Марина Виноградова.

Она добавила, что ориентировочно ремонт четвертого этажа начнется осенью 2024 года.