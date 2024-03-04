В роддоме клиники ЮУГМУ за день родились 2 двойни и тройня

Трое мальчиков и четыре девочки появились на свет 28 февраля

Бэби-бум в отдельно взятой челябинской больнице: 28 февраля в роддоме клиники ЮУГМУ за несколько часов врачи приняли трое многоплодных родов — на свет появились мальчики-тройняшки и две пары девочек.

Мама тройняшек — 28-летняя Наталья. У женщины с мужем есть старший сын Никита, которому сейчас 9 лет. Пара планировала еще детей, но сразу не получилось. Спустя некоторое время они решились на процедуру ЭКО.

«Эмбрион поделился таким образом, что образовалась тройня. Мы были шокированы, но счастливы», — рассказывает новоиспеченная мама.

Тройняшки родились на 34-й неделе беременности, с весом 1,9 кг, 2,05 кг и 2,2 кг. Им уже дали имена — Кирилл, Максим и Данил. Пока малыши находятся в отделении реанимации новорожденных. Сейчас их состояние стабилизировано.

«Дети уже самостоятельно дышат. Они находятся на энтеральном питании, под круглосуточным присмотром персонала», — пояснила Оксана Альмухаметова, заведующая отделением реанимации новорожденных.

Также весомое пополнение произошло в семье Наиры К. 35-летняя женщина родила двух дочек-двойняшек — Вику и Веру. Дома их вместе с счастливым папой ждут 13-летний брат и семилетняя сестренка.

«Самостоятельная беременность, никаких осложнений во время нее не было. Естественные роды. Дочки родились доношенными, на 38 неделе. Вика родилась в 11.44 с весом 2,540 и ростом 46 см, младшая, Вера, — в 11.53 весом 2,440 и ростом 49 см», — рассказала мама двойняшек.

В тот же день у 32-летней Елены родились двойняшки София и Злата. Обе чувствуют себя хорошо и находятся в палате вместе с мамой.

Всего за февраль родилось 6 двоен, причем три из них — королевские (мальчик и девочка). В течение 2023 года в роддоме университетской клиники родилась одна тройня и 60 двоен.