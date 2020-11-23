В резюме челябинцев среди личных достоинств всё чаще встречается перенесенный ковид

Люди уверены, что это повышает их шансы получить работу.

В резюме на соискание новой должности южноуральцы стали открыто писать про ковид. Челябинцы признаются потенциальному работодателю, что уже переболели новой инфекцией и теперь не боятся выходить из дома, сообщают эксперты портала hh.ru.

Такие фразы можно встретить сегодня в некоторых резюме:

«Имеется сформировавшийся иммунитет к COVID-19, большое количество антител в крови»,

«Ответственная, целеустремленная, есть антитела к COVID-19»,

«Умею работать в команде. COVID-19 переболел, поделюсь антителами»,

«Коронавирус перенесла, есть антитела — выезжать из дома пока не боюсь».

По оценке hh.ru, работодатели также стали в два раза чаще упоминать в приглашении на работу коронавирус.

«За последние три месяца в России было опубликовано 7,9 тысячи вакансий с упоминанием новой коронавирусной инфекции. Из них 81 — в Челябинской области. Для сравнения: с середины марта по середину июня количество таких вакансий в стране составило 4,6 тысячи (на Южном Урале — 54)», — замечают в hh.ru.

Чаще всего вакансии со словами «ковид», «коронавирус» и «covid» встречаются в медицинской сфере, где нужны сотрудники для работы с зараженными пациентами.

В то же время слово «карантин», наоборот, стало встречаться в вакансиях в два раза реже.