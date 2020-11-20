Количество заболевших коронавирусом южноуральцев перевалило за 24 000

На утро пятницы, 20 ноября, инфекцию нашли ещё у 213 человек.

Ещё у 213 жителей Челябинской области обнаружен коронавирус. По информации оперативного штаба, на утро пятницы, 20 ноября, в регионе выявлено 24 177 эпизодов COVID-19. При этом среди заболевших нет школьников, а от инфекции лечится 6 996 человек.



«За прошедшие сутки выписано 26 человек. Всего 16 356 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 948 451. За прошедшие сутки — 8 199 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Восемь человек с коронавирусом скончались в минувшие сутки. У пятерых из них COVID-19 был основным заболеванием. Самой молодой из умерших стала 44-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек. От COVID-19: пациент, 71 год; пациентка, 44 года; пациент, 76 лет; пациентка, 86 лет; пациент, 79 лет. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 82 года; ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 82 года; хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 55 лет», — добавили представители Минздрава.

До 27 декабря в Челябинской области продлён режим повышенной готовности. Также на территории России действует обязательный масочный режим для мест массового скопления. Его несоблюдение влечёт за собой штраф.