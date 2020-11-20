Минздрав Челябинской области опроверг случаи заражения коронавирусом после прививки

Вакцину от COVID-19 уже получили 42 медика.

В России несколько медиков заразились ковидом после прививки от коронавируса. Но в Челябинской области случаев заражения нет. Такое категоричное заявление сделано в пятницу, 20 ноября, на брифинге первого вице-губернатора области Ирины Гехт.

«Мы не так давно привили 42 медицинских работника. И мне неизвестно ни об одном случае заражения», — заявила Ирина Гехт.

Отсутствие заболевших после прививки подтвердил и министр здравоохранения области Юрий Семенов. За привитыми продолжается наблюдение, но пока все чувствуют себя хорошо.

«За привитыми медиками следим не только мы. За ними следят на федеральном уровне. Все получившие вакцину передают информацию о своем самочувствии. По городу Челябинску никаких случаев заболевания у привитых совершенно точно нет», — добавила руководитель городского комитета здравоохранения Наталья Горлова.

В декабре на Южный Урал должна поступить вторая партия вакцины — около трех тысяч доз. Ее планируют вводить медработникам и педагогам, именно они больше всех рискуют столкнуться с новой инфекцией.