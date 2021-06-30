В регионы России направят средства на развитие сферы ЖКХ

Для Челябинской области тема ремонта сетей водоснабжения остается одной из самых актуальных

Во время прямой линии с президентом России 30 июня жители разных регионов обратились к Владимиру Путину с жалобами на состояние системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на отсутствие чистой воды из-за старых сетей. Глава государства сообщил, что на развитие системы ЖКХ готовы направить дополнительные средства — порядка 300 миллиардов рублей. При этом регионы должны активно готовить свои предложения для участия в федеральных проектах.

«Имея в виду проблемы подобного рода, и принято решение о выделении дополнительных средств. Местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов. Особенно в пандемийный период, когда доходы людей упали. Поэтому местные власти сдерживают рост тарифов, отсюда недофинансирование самой отрасли: несвоевременные ремонты, замены труб. На систему ЖКХ непосредственно 150 миллиардов рублей предусмотрено из Фонда национального благосостояния и через ДОМ.РФ еще 150 миллиардов. Всё это источники, из которых должны и будут решаться вопросы подобного рода»,— ответил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что регионам необходимо готовить соответствующие предложения, выходить с ними в правительство и защищать свои проекты. При этом документы должны быть оформлены должным образом.

Для Челябинской области тема ремонта сетей водоснабжения остается одной из самых актуальных. С мая жители региона, как правило, владельцы домов частного сектора, отмечают перебои в подаче воды, а где-то и ее отсутствие.

В конце июня произошла авария на сетях в Локомотивном. На место выезжал глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе, который по итогам поездки сделал вывод, что проводилось ненадлежащее обслуживание и эксплуатация сетей водоснабжения, отсутствовала техническая документация, гидравлические расчеты и схемы. В июне произошло 8 порывов на аварийном участке протяженностью 5,2 км, который был некачественно отремонтирован в 2011 году. Губернатор Алексей Текслер принял решение выделить деньги на ремонт системы, а местным властям заявил о грядущих кадровых изменениях.