Южноуральцы вновь жалуются на проблемы с водой

Власти либо сами не знают о проблемах, либо не рассказывают об их решении жителям

На Южном Урале установилась жаркая погода. Жители Челябинской области вновь стали испытывать проблемы с водоснабжением. Многочисленные обращения появляются в социальных сетях. Но, как оказалось, — иногда о перебоях с водой не знают даже районные власти и региональный Минстрой.

О замалчивании проблем вопрос уже поднимался на уровне вице-губернатора. Сергей Шаль еще в конце мая проводил совещание с руководителями городов и районов по водоснабжению. В самые проблемные территории были направлены специалисты регионального Минстроя и сам министр Юлий Элбакидзе. Были поставлены задачи, конкретные сроки и озвучены решения. Но с наступлением жарких дней вновь возникли перебои с водой уже в других территориях.

Еще в праздничные выходные в селе Фершампенуаз вода стала подаваться стихийно. Жители главного села в Нагайбакском районе уже привыкли за второй десяток лет каждое лето жить с запасом воды. Как только наступают жаркие дни — перебои неизбежны. У фершампенуазцев установилась даже некая логика: воды нет ранним утром и вечером, когда все вернулись после работы. Большинство селян старается набрать емкости с водой ночью, организовать полив огородов и водопой скота. Изнуряющая жара и отсутствие воды испытывают на прочность нервы селян.

«Какие уж огороды. У нас в Фершампенуазе уже и огороды-то сажать не берутся: нечем поливать. Разбор воды увеличивается с поливом — это какой-то удобный миф». «Ну почему нельзя сделать нормально воду! Почему каждый год одно и то же, одни и те же проблемы...» — сетуют в соцсетях жители села.

Перебои продолжаются, но о них не всегда знают даже районные власти.

«О проблемах мы узнаем не от руководства села, а из жалоб в соцсетях и заявок в единую диспетчерскую службу. За год в Фершампенуазе был проведен большой объем работ, увеличены мощности подающих скважин, проведен ремонт сетей. Локальные проблемы возникают — либо сельские власти сами о них не знают, либо замалчивают перед нами. Хотя работа на эту тему проводится постоянно. Выходит, что мы узнаем уже по факту, что в выходные были перебои в микрорайоне Черемушки и на нескольких улицах. Говорить о том, что забились трубы в отдельные дома, нельзя, прерывания возникают из-за небольших кратковременных сбоев. Но от этого страдают люди. Проблем из-за огородов в Фершампенуазе быть не должно, все меры для этого нами приняты»,— прокомментировал заместитель главы Нагайбакского района по производственным вопросам Абайдулла Ябыков.

Практически тот же ответ получен из министерства строительства и инфраструктуры: в Нагайбакском муниципальном районе в селе Фершампенуаз перебои водоснабжения были связаны с высокой аварийностью на сетях водоснабжения.

«В настоящее время аварийные ситуации на водоводе устранены, перебои с водоснабжением отсутствуют», — прокомментировали в ведомстве.

Между тем вчера, 16 июня, на некоторых улицах села весь вечер не было воды.





Буквально крики о помощи раздаются и от жителей поселка Бреды.

«Помогите, пожалуйста, нашим Бредам. Лето, жара, а воды нет. Хорошо идет только зимой. Уже терпения нет, каждый день нет воды». «Это просто крик! Вопрос о воде! Ну сколько можно! 21 век, в кране воды нет, ни постирать, ни умыться, а хозяйство, а огород? Терпения нет уже от бездействия местной власти. Помогите!» «В поселке Бреды плачевное состояние с водой в многоквартирном секторе, да и в частных домах тоже, ее, можно сказать, нет!!! Постоянные отключения, а когда включают на втором этаже, напора нет вообще, ни помыться, ни постирать!!! В прошлые годы проблема была такая же, но только в вечернее время, а в этом году всё стало хуже! Администрация бездействует», — в отчаянии брединцы стали публиковать свои обращения в паблике «Текслер, помоги!».

В администрации Брединского района ответили, что в летнее время разбор воды увеличивается в два раза и более.

«Губернатор Алексей Текслер во время последнего визита в район поставил нам задачу решить проблему с водоснабжением. Существующая система, естественно, устарела, она не может удовлетворить актуальные потребности населения. Чтобы решить эту проблему, проводится актуализация проектно-сметной документации. Эту работу планируется завершить до конца 2021 года. Согласно проекту разработан детальный план реконструкции очистной станции, который будет реализован в два этапа, то есть на два года. Мы считаем, что реконструкция позволит обеспечить жителей чистой водой»,— прокомментировал глава Брединского района Сергей Воробьев.

Он отметил, что сейчас из-за высоких температур разбор воды увеличен, объема не хватает. Вода жителям Бредов подается по графику из центральной системы водоснабжения, а там, где это невозможно, организован подвоз воды.

Ситуация с водой в Бредах стоит на контроле в Минстрое и сюда даже выделили деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства источников водоснабжения.

«В Брединском муниципальном районе для нормализации водоснабжения администрацией муниципалитета в 2021 году за счет местного бюджета выделено 2,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для реконструкции водозаборных очистных сооружений. В настоящее время в п. Бреды подача воды осуществляется по графику, в наличии имеются две автоцистерны для подвоза воды. График размещен на официальном сайте Брединского муниципального района»,— прокомментировали в областном Минстрое.

Губернатор посещал район практически год назад, в конце августа 2020 года. По сообщениям пресс-службы губернатора, на тот момент в районе в плачевном состоянии находились очистные сооружения и система водоснабжения, износ которой составляет около 90%. Судя по ответу главы, ситуация не изменилась.

«Поручаю схему водоснабжения сделать более эффективной. Делайте проект, будем включать в программу „Чистая вода“»,— поставил тогда задачу губернатор.

Довольно странно, что районные власти до этого времени либо не знали, что им необходимо актуализировать сметы, либо не могли добиться финансирования на эти самые документы. Пока же следует, что брединцам как минимум до конца 2023 года придется мучиться из-за нехватки воды. Если учитывать, что проблема многолетняя, — это еще три лета.





Испытывают проблемы с водой и жители Увельского района.

«В поселке Увельском, микрорайон Восточный, очень большие проблемы с водой. Если в мае вода пропадала на 40 минут каждые два часа, то сейчас она идет пару раз в день по 40 минут. Даже банально пожарить картошку становится эстафетой в погоне за водой. Если удается помыться раз в три дня — это победа. Решите, пожалуйста, эту проблему, ведь так нельзя», — также пишут жители поселка в паблике «Текслер, помоги!».

Во время подготовки материала водоснабжение в микрорайоне восстановили. Об этом рапортовала администрация.

«В поселке Увельском в квартале Восточный в связи с отсутствием дождей и поливом приусадебных участков потребление воды возросло в два раза, что приводит к кратковременным перерывам водоснабжения. Для увеличения добычи из скважины было принято решение о приобретении и установке глубинного насоса большой производительности, что позволит дополнительно добыть воду из скважины. В мае были изысканы денежные средства и заказан насос, 16 июня 2021 года привезен, 12 июня установлен. Данное мероприятие стабилизирует водоснабжение квартала с 17 июня 2021 года»,— прокомментировали в управлении ЖКХ Увельского района.

Об этом власти отчитались и в региональный Минстрой. Помимо районного центра работы по улучшению водоснабжения этим летом были проведены и в других поселках.

Проблемы с водоснабжением жителей на территории области возникли из-за установившейся жары и большого водоразбора питьевой воды. Однако эта проблема не нова и продолжается из года в год. Медленно, но верно она решается, даже если большую активность проявляют сами жители, а не районные власти.