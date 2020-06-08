В региональном правительстве озвучили меры на поддержку отрасли ЖКХ

На подготовку к осенне-зимнему периоду направят 2,4 миллиарда рублей.

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Несколько мер на поддержку отрасли ЖКХ было принято правительством Челябинской области. Так, 30% от суммы контракта или потребления до конца года будут авансированы бюджетным организациям коммунальных услуг, а на подготовку к осенне-зимнему периоду направят 2,4 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 8 июня, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе администрации региона.



«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение авансировать оплату бюджетными организациями коммунальных услуг — 30% от суммы контракта или потребления до конца года. Запланировано перечислить 1 млрд рублей, на сегодняшний день уже 549 млн перечислены. На подготовку к осенне-зимнему периоду направлено 2,4 млрд рублей. По поручению Алексея Текслера в 1,5 раза увеличено финансирование из областного бюджета мероприятий по модернизации, газификации и подготовке к зиме коммунальных объектов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, что также из областного бюджета дополнительно направлен миллиард на поддержку предприятий ЖКХ. Также по решению губернатора муниципалитетам выделены средства на дезинфекцию, дополнительные технические мероприятия и расчеты за энергоресурсы. Кроме того, главам муниципальных образований по распоряжению главы региона рекомендовано до 1 сентября 2020 года погасить задолженность организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

Отмечается, что Челябинской области удается сдерживать рост задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками. За последние полтора месяца объем задолженности удалось снизить на 6%. На сегодняшний день она составляет 4,2 миллиарда рублей.