Платежи никто не отменял: Жители некоторых территорий перестали оплачивать услуги ЖКХ

Глава региона призвал провести разъяснительную работу с населением по этому вопросу.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что несмотря на отмену штрафов и пеней оплата услуг ЖКХ должна идти в полной мере. Глава региона отметил, что де-факто подготовка к будущему отопительному сезону уже началась и правительству области в этой связи необходимо поддержать коммунальщиков.



Также Алексей Текслер выделил территории с высокими объёмами задолженности за 10 среднемесячных начислении. Ими оказались Златоуст, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Катав-Ивановск.

«Ещё раз обращаю внимание на то, что не начисление пеней и штрафов не означает то, что можно не платить. Во многом разъяснительная работа за вами, с населением надо работать вместе с коммунальными предприятиями, от этого многое зависит. Если смотреть по объёмам задолженности за 10 среднемесячных начислений у нас выбивается ряд территории. У нас есть Златоуст, абсолютный лидер, по нему проведу отдельное совещание. У нас, соответственно, 3 муниципалитета за выходят за 10 начислений — Верхний Уфалей, Еманжелинск, Катав-Ивановск»,— сказал во время ВКС Алексей Текслер.

Слова Алексея Текслера подтвердила и глава Верхнего Уфалея Вера Ускова. Она подчеркнула, что сбор денежных средств действительно ухудшился, однако при этом средний процент сбора составляет 85%.

«Несмотря на ухудшение сбора денежных средств средний процент сбора у нас составляет 85%. Кроме этого мы обратились на каждое предприятие с письмом с просьбой обратиться к своим работникам по погашению задолженности, они нас поддержали. На сегодня у нас есть одно предприятие с крупной задолженностью — это котельная, которая нам досталась по наследству. К сожалению, она изначально была планово убыточная, в среднем за год мы генерируем убытки порядка 40 миллионов»,— заявила Вера Ускова.

Напомним, остановка в начислении штрафов и пеней за ЖКХ была утверждена правительством России в начале апреля этого года. Таким образом кабмин решил «сгладить» негативные явления в связи с режимом самоизоляции и пандемии коронавируса. Однако некоторыми южноуральцами данная новость была воспринята как сигнал к отмене оплате счетов. В итоге к концу апреля задолженность жителей Челябинской области по коммунальным услугам составила более 17 миллиардов рублей.