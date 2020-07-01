На 3,6% увеличатся тарифы ЖКХ в Челябинской области

Повышение тарифов произойдёт по всей стране.

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В Челябинской области начиная со среды, 1 июля, увеличились цены на коммунальные услуги. Совокупный рост не должен превышать 3,6%. При этом повышение произойдёт по всей стране и в среднем стоимость услуг повысится на 4%.



Отметим, что в разных регионах зафиксирован разный процент роста. Больше всех цены повысятся в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (2,4%). Помимо Челябинской на 3,6% тарифы поднимутся в Саратовской, Ярославской, Чувашской, Астраханской и Свердловской областях.

«В 2019 году было запланировано изменение тарифа на электроэнергию на 2 полугодие 2020 года (период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2020) на минимально предельном уровне, рост составил чуть более 3%. Расчет тарифа для категории потребителей „население“ и приравненных к нему производится на основе методик, разработанных Федеральной службой тарифов. В 2020 году тарифы на электрическую энергию в Челябинской области остаются одними из самых низких в РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Напомним, что в начале июня подход к оптимизации схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения раскритиковал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул неэффективность некоторых муниципалитетов в вопросе ЖКХ. Губернатор поручил отработать планомерный подход к формированию схем теплоснабжения, актуализировать их и принять решения, которые дадут возможность исключить неплатежи со стороны населения.