Коронавирус нашли у сотрудника детсада Челябинска

Учреждение закрыто на карантин.

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Челябинский железнодорожный детский сад закрыли на карантин по коронавирусу. Заболевание было обнаружено у одного из сотрудников учреждения. С 23 июня работа детсада № 152 приостановлена, учреждение закрыто на карантин.



Как сообщают СМИ, заболел один из сотрудников. С 15 июня он находился дома с ОРВИ, потом у него подтвердился COVID-19. Данную информацию направили в детский сад 20 июня. В пресс-службе ЮУЖД сайту «Первый областной» подтвердили эту информацию.

«Детский сад работал с соблюдением всех профилактических мер: был организован регулярный термометрический контроль детей и сотрудников, проводилась обработка рук кожным антисептиком, соблюдался масочный режим, контактные поверхности и воздушная среда в помещениях регулярно дезинфицировались»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

С детьми заболевший коронавирусом сотрудник не работал, отмечают представители организации. Во время нахождения на рабочем месте симптомов болезни у него не было. Тем не менее, контактные сотрудники дошкольного учреждения находятся на самоизоляции.