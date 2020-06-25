153 южноуральца вылечились от коронавируса за прошедшие сутки

Ещё у 168 человек выявили инфекцию.

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За прошедшие сутки в Челябинской области, по данным оперативного штаба коронавирус подтвердился у 168 южноуральцев. Всего за период пандемии болезнь была обнаружена у 6820 человек. На текущий момент от инфекции лечится 2961 житель региона.



«За прошедшие сутки выписаны 153 человека. Всего 3684 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Вновь не обошлось без погибших. Как и в прошлые сутки на Южном Урале погибло 4 человека от коронавируса. Все он были старше 65 лет.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациентка, 69 лет, пациент, 68 лет. От других причин: миелодиспластический синдром, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 71 год, острый пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года»,— добавили представители минздрава.

До особого распоряжения губернатора по региону действует масочный режим. Их ношение необходимо во всех общественных местах области. Также до 30 июня на Южном Урале сохраняется режим повышенной готовности.Во избежание заражения коронавирусом, врачи рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности. По вопросам, связанным с COVID-19 в Челябинской области действует телефон горячей линии: 8 (351) 240-15-16.