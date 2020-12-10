Гаражи с автосервисами в Курчатовском районе Челябинска проверило Минэкологии

Жалобы от жителей начали поступать в начале декабря.

Межведомственная проверка, состоящая из сотрудников регионального Минэкологии, полиции и прокуратуры Курчатовского района наведалась в гаражный кооператив «Градский», на который с 1 декабря начали поступать жалобы от жителей. Челябинцы сообщали, что со стороны гаражей постоянно валит дым. Усугубили ситуацию ещё и неблагоприятные метеоусловия, из-за которых вредные вещества имеют свойство скапливаться в приземном слое атмосферного воздуха.

«Там автосервисы и частники не дают нам дышать в зимний период. Топят отработанным маслом, шинами и пластиком», — писали граждане в социальных сетях.

Проверяющие выехали на место 3 декабря. Комиссия действительно увидела на части гаражей вывески, сигнализирующие о том, что внутри оказывают автоуслуги. Для того чтобы не замерзнуть за работой, механики пользовались печками на твёрдом топливе.

Обогреватели такого рода действительно являются загрязнителями воздуха. Только вот привлечь к ответственности за их использование могут индивидуальных предпринимателей или юрлиц. В «Градском» же проверяющим заявили — ни одного зарегистрированного предпринимателя здесь нет. На рядовых граждан требования природоохранного законодательства по нормированию и регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не распространяются.

«Следовательно, министерство не может ограничить физических лиц в использовании твердотопливных печей. Хотя сама предпринимательская деятельности без регистрации в качестве ИП или юридического лица является правонарушением, за что предусмотрена административная ответственность», — констатировали в Минэкологии Челябинской области.

После проверки министерство экологии региона полученные данные в виде отчёта направило в Федеральную налоговую службу. Именно это ведомство сможет привлечь любителей гаражных ремонтов к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

«Прокуратурой Курчатовского района за ведение деятельности с нарушением требований природоохранного законодательства возбуждено два административных дела. Кроме того, в ходе проверки сотрудниками полиции составлен протокол за осуществление незаконной предпринимательской деятельности на владельца гаража, в котором производился кузовной ремонт и покраска», — добавили в Минэко.

Проведенное надзорное мероприятие принесло свои плоды. В Министерстве экологии Челябинской области пришли к выводу, что подобные проверки необходимо сделать регулярными.