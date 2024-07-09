В рамках выставки трофеев НАТО будут проводиться патриотические мероприятия для молодежи

Запланированы мастер-классы и тематические семинары

В Челябинске на выставке трофейной техники НАТО будут проводиться патриотические мероприятия для молодежи из разных районов области.



Председатель комиссии по работе с молодежью областного Совета ветеранов Владимир Родионов проведет серию патриотических семинаров «Южноуральцы — герои СВО», участник спецоперации Сергей Бормотов представит макеты автоматов и экипировку «Память сильнее времени», Артем Барбашин расскажет об участии в волонтерской гуманитарной миссии ЕР в зоне СВО «Перспективы военных училищ и их роль на СВО». Также состоятся мастер-классы по армейскому рукопашному бою, показательные выступления от профессионалов и другие мероприятия.

Челябинцы и гости города проявили интерес к выставке трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск «Центр». Только за первый день передвижную экспозицию посетили более десяти тысяч человек, уточняют в пресс-службе Центрального военного округа.

«Высокая посещаемость выставки в Челябинске связана с ростом патриотических настроений среди населения, который наблюдается в последние годы. Напомним, что стартовала передвижная экспозиция в июне в Свердловской области и за время проведения ее посетили более 130 тысяч человек, среди которых были представители других регионов, в том числе и Челябинской области», — комментируют в ЦВО.

Напомним, передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, полпредства президента РФ в УрФО, «Единой России». В Челябинске проект поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.